Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar
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Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, katıldığı bir Youtube yayınında aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. İlişkilerinin çoğunda aldatıldığını söyleyen Sağın, "Bence onlar beni gerçekten sevmemişler. Beni ben olduğum için mi yoksa ünlü olduğum için mi sevdiler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar
29.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:44

Şarkıcı Simge Sağın, koronavirüs nedeniyle günlerini ev karantinasında geçirirken özel bir YouTube yayınına katıldı. Özel hayatıyla ilgili şaşırtan itiraflarda bulunan Sağın, ilişkilerinin çoğunda aldatıldığını söyledi.'

'SEVGİLERİN HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİLMİŞ''

' 'Hakan Gence'yle Evden'' YouTube programının son konuğu güzel şarkısı Simge Sağın oldu. Aşk hayatıyla ilgili cesur açıklamalar yapan Sağın, ''İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar. Seven insan aldatmaz... O sevgilerin hiçbiri gerçek değilmiş. Bana çok hayran olanlar, Simge'yi pijamayla görünce belki de o noktada olmuyor. Bence onlar beni gerçekten sevmemişler. Beni ben olduğum için mi yoksa ünlü olduğum için mi sevdiler diye düşünüyorum."

''İYİ Kİ ZAMANINDA ALDATMIŞLAR''

Simge Sağın geçen sene de katıldığı bir programda, aldatılmaya dair konuşurken "İyi ki beni zamanında aldatmışlar ve hayatımdan gitmişler" yorumunu yapmıştı.

Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itirafı: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itirafı: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itirafı: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itirafı: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar
Haber Yorumları (2)
YOK DAHA NELER: tipe bak gônül eglendir. . . .
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
SELİM: Sen önce kendi tipine bak ..
1 Yayından Kaldır
500
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