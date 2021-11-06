Simge Sağın'dan müjdeli haber

Müzikal çalışmaları hakkında konuşan Sağın, "2 yeni şarkım yolda, tekli olarak çıkacak. Yeni yıldan hemen önce ya da hemen sonra çıkarmayı planlıyoruz. Yaz dönemi bizim için çok güzel ve bir o kadarda yoğun geçti. 45'in üzerinde sahne çalışmamız oldu.

Açıkcası bizde sahnede olmayı çok özlemiştik. O yüzden bizim içinde dinleyenler içinde güzel bir yaz sezonu geçti." dedi.

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