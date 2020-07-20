Simge'den aşk itirafı! Şarkıcı Simge önceki gün Şile'de bir beach'te Happy Hour partisinde sosyal mesafeli sahne aldı

Konser öncesi kuliste şarkıcı basın mensuplarıyla sohbet etti. 6 aydır sahnelerden uzak kaldığı için yeniden şarkılar söyleyeceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Simge, "6 ay oldu, sizi de özledim" dedi. Pandemi döneminde resim çizdiğini ve şarkılar yazdığını söyleyen şarkıcı, "Resim çizdim, şarkılar yazdım, daha tamamlayamadım, karavan tatili yaptım" dedi. Çeşme'de karavan tatili yapan Simge, "Çeşmeye yakın bir yerdi, kalabalığa gitmek yerine karavanda olmayı tercih ettim" dedi.& ;





Kaynak: Snob Magazin