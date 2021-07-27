Simge Aköz kimdir? Milli voleybolcu Simge Aköz kaç yaşında, boy kaç, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Simge Aköz kimdir? Milli voleybolcu Simge Aköz kaç yaşında, boy kaç, nereli?

Simge Aköz kimdir? Milli voleybolcu Simge Aköz kaç yaşında, boy kaç, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Simge Aköz başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı voleybolcu hakkında Milli voleybolcu Simge Aköz kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Simge Aköz kimdir gibi konular merak edildi.

2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Simge Aköz, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli voleybolcu Simge Aköz kaç yaşında, boy kaç, nereli? Simge Aköz kimdir?

SİMGE AKÖZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Nisan 1991

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli: Samsun

Boy: 1,68 m

Blok yüksekliği: 245 cm

Smaç yüksekliği: 250 cm

Simge Şebnem Aköz, (d. 23 Nisan 1991, Samsun), Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Libero pozisyonunda görev almaktadır.

2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'ne katıldı.[2]

Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giymiştir. 2016-2017 sezonundan beri halen Eczacıbaşı VitrA kadrosunda forma giymektedir.

Kulüp Başarıları

• 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

• 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

• 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

• 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

• 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

• 2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu

• 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

• 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

• 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım Başarıları

• 2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

• 2018 Milletler Ligi İkinciliği

• 2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

• 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Can Bartu Balotelli Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Simge Aköz kimdir? Milli voleybolcu Simge Aköz kaç yaşında, boy kaç, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:07:10. #1.16#

title