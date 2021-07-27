Simge Aköz kimdir? Milli voleybolcu Simge Aköz kaç yaşında, boy kaç, nereli?
A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Simge Aköz başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı voleybolcu hakkında Milli voleybolcu Simge Aköz kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Simge Aköz kimdir gibi konular merak edildi.
2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Simge Aköz, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli voleybolcu Simge Aköz kaç yaşında, boy kaç, nereli? Simge Aköz kimdir?
SİMGE AKÖZ KİMDİR?
Doğum tarihi: 23 Nisan 1991
Kaç yaşında: 30yaşında
Nereli: Samsun
Boy: 1,68 m
Blok yüksekliği: 245 cm
Smaç yüksekliği: 250 cm
Simge Şebnem Aköz, (d. 23 Nisan 1991, Samsun), Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Libero pozisyonunda görev almaktadır.
2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'ne katıldı.[2]
Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giymiştir. 2016-2017 sezonundan beri halen Eczacıbaşı VitrA kadrosunda forma giymektedir.
Kulüp Başarıları
• 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
• 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
• 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
• 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
• 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü
• 2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu
• 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
• 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
• 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
Milli Takım Başarıları
• 2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
• 2018 Milletler Ligi İkinciliği
• 2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği
• 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği