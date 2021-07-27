Simge Aköz kimdir? Milli voleybolcu Simge Aköz kaç yaşında, boy kaç, nereli?

A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Simge Aköz başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı voleybolcu hakkında Milli voleybolcu Simge Aköz kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Simge Aköz kimdir gibi konular merak edildi.