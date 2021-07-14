SİMEP Projesi gençleri meslek sahibi yapıyor

ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesinin (SİMEP) tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantıda, projenin okurken meslek sahibi olma imkanı sağladığını belirterek, gençleri sunulan imkanlardan faydalanmaya davet etti.

ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesinin (SİMEP) tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantıda, projenin okurken meslek sahibi olma imkanı sağladığını belirterek, gençleri sunulan imkanlardan faydalanmaya davet etti.

ASO 1.OSB'de gerçekleştirilen toplantıya, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yılmaz, Sincan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nafiz Çapkın, Sincan Sosyal Hizmetler Müdürü Esin Gülizar Demirel, Sincan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mehmet Senemoğlu, ASO 1.OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, Md. Yrd. Kamil Sunal, mahalle muhtarları ile cami imamları katıldı.

"Eğitimlerinin sonunda başarılı olan öğrenciler hem endüstri meslek lisesi diploması hem de eğitimleri sırasında da asgari ücretin 1/3 ü kadar maaş alıyorlar"

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, gençlere çok güvendiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını kaydetti. Davetlilere Ankara Sanayi Odası, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (SİMEP) projesi hakkında detaylı bilgiler veren Tütek," Proje kapsamında 9. sınıfı tamamlayan öğrenciler programa kabul ediliyor. Beceri ve yeteneklerine göre projeye alınan öğrenciler, beceri, iş alışkanlığı ve iş disiplini kazanarak iş hayatına hazırlanıyor. Temel mesleki eğitim yanında akademik eğitim de alan öğrenciler, eğitimlerinin sonunda başarılı olmaları durumunda hem endüstri meslek lisesi diploması hem de eğitimleri sırasında da asgari ücretin 1/3 ü kadar maaş alıyorlar. Öğrencilere sosyal gelişimlerine yönelik sosyal etkinlikler düzenleniyor, kişisel gelişimlerine yönelik de seminerler veriliyor. Projede eğitim gören adaylara sinema, tiyatro, Çanakkale gezi programları, İzcilik, satranç, masa tenisi, halk oyunları ve çeşitli sportif kulüp çalışmaları, AB Erasmus Projeleri v.b. Programlar ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine de katkıda bulunulmaktadır" dedi.

Öğrencilerin okula kayıt işlemi ve meslek dalı seçimlerinin MEBET Mesleki Beceri Testi sonuçlarına göre belirlendiğini belirten Tütek," Bu testler ile endüstriyel alanlarda becerisi ve yeteneği uygun olan öğrencilerimiz projemize seçilmektedir. Beceri testinden geçen öğrenciler ayrıca işletmelerin insan kaynakları yetkilileri ve rehber öğretmenler ile oluşturulan komisyon tarafından mülakata alınırlar. Ayrıca SİMEP projesinde eğitim gören öğrenciler maaş ve sosyal güvence imkanına sahip olmaktadır. Başarılı oldukları takdirde İstihdam garantisinin yanında eğitimleri boyunca bütün eğitim materyalleri temrinlik giderleri, iş elbiseleri, kırtasiye malzemeleri ve beceri eğitimlerinde öğle yemeklerinin ASO 1. OSB tarafından karşılanmaktadır. Okurken iyi bir meslek sahibi olmak isteyen gençlerimizi SİMEP projesine davet ediyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Simep projesi sadece Ankara için değil Türkiye için büyük örnek teşkil ediyor"

Sanayi sektörünün bir ülkenin gelişiminde büyük paya sahip olduğunu ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan," Belediye olarak katma değer üreten, teknoloji yatırımları yapan firmalarımızın her daim yanındayız. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde gösteren sanayicilerin büyük çoğunluğunun nitelikli eleman sıkıntısı yaşadığını görüyoruz. Bir yandan da biliyoruz ki birçok gencimiz iş arıyor. Belediyemizin de gurur duyduğu SİMEP projesi, iki kesimi de 'var olan ihtiyaçları gidermek adına' bir araya getiriyor. Proje sadece Ankara için değil Türkiye için büyük örnek teşkil ediyor. Meslek sahibi olmak isteyen gençlerimizi SİMEP'e davet ediyor, Sincan Belediyesi olarak ASO 1.OSB'de uygulanan eğitim faaliyetlerine her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu"

ASO 1.OSB'nin, üretime ve istihdama olan katısının dışında gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle bir sanayi merkezi olduğunu ifade eden Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ise SİMEP projesinin Sincan İlçesi için büyük bir avantaj olduğunu belirterek, 9.sınıfı tamamlayan öğrencileri projeye kayıt yaptırmaya davet etti.

"Sanayi Şehri ASO 1.OSB"

Bölge Müdürü Cüneyt Çalık ise Bölgede yürütülen çalışmalar ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Ankara'nın başkent olmasının yanında önemli bir sanayi şehri haline geldiğini belirten Çalık, "ASO 1.OSB 331 sanayi parselinde tam kapasite faaliyet gösteren yaklaşık 330 fabrikasıyla, günlük 40.000 aracın giriş-çıkış yaptığı bir sanayi şehri haline gelmiştir. ASO 1.OSB olarak, mesleki ve teknik eğitime büyük önem verilmektedir. Bölgede, anaokulundan çıraklık okuluna, teknik kolejden meslek yüksekokuluna kadar her türden mesleki ve teknik eğitim kurumları ile Türkiye'ye rol model oluşturacak eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürler Soylu da davetlilere SİMEP projesi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından geçtiğimiz yıllarda SİMEP projesinden mezun olan gençler davetlilere başarı hikayelerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası arasında 02 Ağustos 2006 tarihinde imzalanan protokol ile uygulamalı geçilen ASO 1.OSB, proje okulları ve işletmeler arasında başarıyla yürütülen OSEP (Okul-Sanayi-Eğitim Programları) projesi, 2015 Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığı ve ASO arasında imzalanan yeni bir protokolle "SİMEP (Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi) adıyla ulusal bir proje olarak devam etmekte. Söz konusu projede eğitime alınan 9.sınıfı tamamlayan öğrenciler önce yazılı bir "seviye belirleme" sınavına tabi tutulmakta ve bu sınavı başarıyla geçen öğrenciler mesleki ilgileri yapılacak bir testle belirlenerek uygun olan öğrenciler beceri testine alınmakta. Beceri testinin amacı, öğrencinin hangi alan ya da meslekte yeteneği olduğunu ve başarılı olabileceğini gözlemlemektir. Test sonuçlarına göre mesleki alanları belirlenen öğrenciler Motorlu Araçlar, Makina Teknolojileri, Elektrik-Elektronik, Plastik İşleme ve Kaynakçılık alanlarında faaliyet gösteren firmalar ile eşleştirilip, üç yıllık mesleki eğitimlerine başlamaktadırlar. SİMEP öğrencisi olmak isteyenler (312) 267 11 20 numaralı iletişim numarasını arayabilecekler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı