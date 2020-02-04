Simenit Gölü'nde yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu
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Simenit Gölü'nde yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Simenit Gölü kenarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

04.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:07
Simenit Gölü'nde yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu

'un ilçesinde bulunan Simenit Gölü kenarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında çok sayıda hayvan telef oldu.


Alınan bilgiye göre, Terme Gölyazı Mahallesi'nde bulunan Simenit Gölü'nün sazlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Konutların bulunmadığı noktada çıkan yangınını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarını kısa sürede tamamlayan itfaiye ekipleri yangının çevreye sıçramasını engelledi.


Yangın sonrasında olay yerinde incelemelerde bulunan itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede çok sayıda kaplumbağa ve kedinin telef olduğunu tespit etti.


Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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