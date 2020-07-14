SİME-SEN Genel Başkanı Dursun'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması
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SİME-SEN Genel Başkanı Dursun'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Serdar Dursun, "Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın.

SİME-SEN Genel Başkanı Dursun'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması
14.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:26

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Serdar Dursun, "Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Dursun, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrası aziz milletin, önüne çıkabilecek her türlü engel ve zorluk karşısında dimdik durarak, canıyla kanıyla kazandığı şanlı kahramanlık zaferiyle adını Türkiye tarihine altın harflerle kazıdığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti hakkını, değerini, şerefini tanıtacak güce sahiptir. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar." sözlerini hatırlatan Dursun, Türk milletinin tek vücut olarak hainlere gereken dersi verdiğini dile getirdi.

Dursun, şunları kaydetti:

"4 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne, milli iradeye, birliğimize ve beraberliğimize karşı yapılan 15 Temmuz alçak darbe girişimini ve ülkemiz üzerindeki kirli emellerini gerçekleştirmek isteyen hainleri bir kez daha lanetliyoruz. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Vatanın bekası için canını feda edenler, bir parçasını kaybedenler tarih sizleri şeref ve onur sayfalarına kaydetti. Tüm dünya bilmelidir ki bu aziz millet; bütünlüğümüze, birlik ve beraberliğimize göz dikenlere her zaman gerekli cevabı verecektir. FETÖ/PDY şehit ettiği vatan evlatlarının, aileleri hüznünü içinde yaşarken, gazilerimiz, milletimiz ve SİME-SEN ailesinin isteği devletin hain terör örgütü mensuplarını titizlikle kesin sonuç alıncaya kadar temizlenmeye devam etmesidir."

Kaynak: AA

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