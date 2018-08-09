Fenerbahçe, Benfica Maçından Çıkarken Sinirli Tavırlar Gösteren Valbuena'yla Görüşecek

İlk 11'de başladığı Benfica karşılaşmasında oyundan alınmasına tepki gösteren Mathieu Valbuena'ya yönetimden uyarı geliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, oyundan çıkarken sinirli hareketler yapıp tepki çeken tecrübeli futbolcu ile görüşerek bu hareketlerinin hesabını soracak. Valbuena'nın karşılaşmadaki performansını da yeterli bulmayan yöneticilerin üstüne bir de agresif hareketler sergileyen Fransız futbolcuya para cezası kesebileceği gelen haberler arasında. 34 yaşındaki oyuncu için son dönemde gündeme gelen diğer opsiyon ise yolları ayırma üzerine...

KOCAMAN'IN TAKIMINDA YEDEKTİ

Fotomaç'ın haberine göre; Valbuena'nın performansının düşmesi ve ilerleyen yaşı nedeniyle zorda kalmak istemeyen Fenerbahçe yönetiminin, menajerini İstanbul'a çağırdığı belirtildi. Buna göre daha önce ABD ve Çin'den teklifler geldiği kaydedilen Valbuena için menajerine "Uygun bir teklif olursa gidebilir" deneceği vurgulandı. Yönetimin böyle bir durumda Valbuena'dan gelecek parayı yapılacak transferlerde kullanmayı planladığı ifade edildi. Valbuena'nın Kocaman döneminde yedek kalması sık sık gündeme oturmuştu.

ELİNDEKİ SU ŞİŞESİNİ YERE FIRLATTI

Öte yandan Valbuena'nın oyundan çıktıktan sonraki tepkisi hakkında bir de flaş iddia ortaya atıldı. Buna göre çıkmasına sinirlenen Fransız futbolcu yedek kulübesinde çıldırdı. Elindeki su şişesini yere fırlattı. Valbuena'nın bu sırada Cocu'nun yardımcılarını da terslediği ve "Benden başka çıkacak oyuncu yok muydu" şeklinde sert bir tepki verdiği kaydedildi.