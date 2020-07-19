Şimdi tatil zamanı A&S İnvestment Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş önceki gün Bodrum'da teknesinde görüntülendi.

Pandemi döneminde kurduğu maske fabrikasıyla gündeme gelen Akkuş bir kaç hafta tatil yapacağı öğrenildi. Hem pandemi sürecinde yoğun iş temposu hem de eşi Ebru Şallı'ın ilk eşinden olan çocuğu Pars'ın vefat etmesiyle zor günler geçiren aile ilk tatillerine çıktıkları öğrenildi. Ebru hanımın evde dinlendiği öğrenilirken Akkuş, Mandarin'de evinin önünde denize girerken görüldü. Akkuş fit vücuduyla dikkat çekerken, milyonluk teknesiyle uzun süre güneşlendi.& ;





Kaynak: Snob Magazin