Şimdi Intel Düşünsün: AMD Ryzen 3000 İşlemcisi Turbo Frekansta 5 GHz Barajını Aştı

AMD, MSI X570 Godlike anakartı üzerindeki Ryzen 3000'in maksimum turbo frekansında 5.000 MHz'i aştığını kanıtlamış olsa da en yüksek oyun performansını alabileceğiniz frekansın en yüksek frekans olmadığı ortaya çıktı.

AMD'nin Ryzen işlemcilerinin bellek performansı uzun zamandır tartışma konusuydu ve AMD, birinci nesil işlemcilerindeki bellek uyumluluğunun başlangıçta büyük bir sorun teşkil ettiğini itiraf etmişti. Şimdiyse böyle bir sorunun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yüksek performans ve uyumluluk konuları Ryzen'in yeni nesil CPU'larıyla ciddi anlamda geliştirildi ve X570 platformu sayesinde en hızlı belleğin size en iyi deneyimi yaşatmayacağı kanıtlandı.

Son zamanlarda gerçekleştirilen Ryzen 3000 etkinliğinde konuşan Travis Kirsch, bellek performansı hakkında bilgiler verdi. Açıklamalarındaysa şu ifadeleri kullandı:

"Bellek maksimum turbo frekansına baktığınız zaman MSI Godlike'ın 5 GHz üstünde bir performans sergilediğini görebiliyorsunuz. Bunu, birinci ve ikinci nesil Ryzen'lerle karşılaştırdığınız zaman ortaya korkunç bir fark çıkıyor."

Tüm bunların yanı sıra oyun performanslarındaki optimizasyonlardan bahseden Kirsch, gecikme süresini optimize etmek isteyenler için maksimum turbo frekansını CL 16 ya da altında 3.600 MHz olarak ayarlamaları gerektiğini belirtti.

Oyunlar için en uygun frekansı 3.733 MHz olarak belirten Kirsch, daha yüksek frekansların da mümkün olduğunu belirtti. Tabii ki 5 GHz üstündeki daha yüksek frekansları isteyenlerin ham bellek gecikme sürelerinden fedakarlık etmeleri gerekiyor.