Şimdi, Galaxy Parmak İzi Okuyucu Windows 10 Oturumu Açabiliyor

Fiilen yeni Samsung Galaxy Akıllı Telefonları büyük bir çoğunluğuyla PC'nizi Açabileceğinizi biliyor muydunuz?





Yeni bir Samsung telefonunuz ve bir Windows 10 PC'niz var mı? Varsa hayatınız biraz daha kolaylaşmak üzere;



Samsung yeni Flow App güncellemesiyle Android kullanan Galaxy Aygıtlarında (S6,S7 ve S8 gibi) Hello Kullanan herhangi bir Windows 10 bilgisayarında oturum açmak için parmak izi okuyucusunu kullanmanıza izin veren güncellemesini yayımladı. Sadece Galaxy TabPro S değil artık tüm Galaxy Cihazları Windows Hello desteğine kavuştu.



Samsung Flow Uygulaması yalnızca Samsung markalı Pc'lerde değil herhangi bir Windows 10 cihazıyla mobil bildirimlerinizi senkronize ediyor. Bu sayede PC'nizde çalışırken mobil tarafında neler olup bittiğini daha iyi takip edebileceksiniz.



Samsung Flow Uygulaması Hakkında!



"Samsung Flow, cihazlarınız arasında sorunsuz ve güvenli bağlantı deneyimi sunan bir yazılımdır. Tabletinizi/PC'nizi akıllı telefonunuzla doğrulayabilir, cihazlar arasında içerik paylaşabilir, akıllı telefonunuzdan bildirimleri Tabletiniz/PC'nizle eşitleyebilirsiniz. Tabletinizin/PC'nizin bağlantısını korumak için akıllı telefonunuzun erişim noktasını da etkinleştirebilirsiniz.



