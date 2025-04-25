İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD, 3,5 ve 4.3 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu depremlerden dakikalara sonra 3.5 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Şimdi deprem mi oldu SON DAKİKA?

ŞİMDİ DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 23 Nisan çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar etkisini sürdürüyor.

Son olarak, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında peş peşe iki deprem daha meydana geldi. AFAD, saat 20:21'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oluştuğunu duyurdu.

3.5'lik depremden dakikalar sonra saat 20:33'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 20:33'te kaydedilen sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.6

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, Büyükçekmece açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

İKİ DEPREM DAHA

3.5 ve 4.3'lük depremlerin ardından iki deprem daha meydana geldiğini açıklandı. AFAD, depremlerin büyüklüğünü 3.7 ve 3.5 olarak duyurdu.

YURTTAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Öte yandan depremin ardından çok sayıda yurttaş kendisini dışarıya attı. Panik yaşayan yurttaşların sokaklarda beklemeye başladığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kentte büyük panik yaratmış, metruk haldeki bir bina çökerken; 9 bina için tahliye karar verilmişti. Çok sayıda yurttaş ise geceyi sokaklarda ve parklarda geçirmişti.