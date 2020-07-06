Şimdi de Maskeleri Şarj Edeceğiz! Yeni normal hayatta açık-kapalı alanlarda maske takıyoruz. Türkiye genelinde ve dünyada maske takmamak, maskesiz sokağa çıkmak tehlikeli ve de cezası büyük.

Yeni normal hayatta açık-kapalı alanlarda maske takıyoruz. Türkiye genelinde ve dünyada maske takmamak, maskesiz sokağa çıkmak tehlikeli ve de cezası büyük. N95 maske, 3 katlı cerrahi maske, %100 pamuklu yıkanabilir maskelerin ardından şimdi de şarj edilebilir maskeler çıktı. N95 maskelerden bile daha iyi koruma sağladığı iddia edilen UVMask, ilk örneklerden. Artık maskeleri de şarj edeceğiz gibi görünüyor.

N95 Tipi Maskelerden Daha İyi Koruma Sağlıyor

Yeni tip koronavirüs Kovid-19, dünya genelinde can almaya devam ederken, Türkiye'de günlük vaka sayısı hala 1000'in altına düşmüş değil. Bu zorlu günlerde salgından korunmak için yapılması gerekenlerin başında maske takmak geliyor. Sosyal mesafeyi korumak, elleri dezenfekte etmek kadar önemli. Piyasada farklı fiyatlarla birçok çeşit maske var. Ancak yeni çıkan hiçbirine benzemiyor. Amerika ve Japonya'nın birlikte ürettiği, UVMask adını taşıyan maskeler, N95 tipi maskelerden bile iyi.

Ultraviyole Işınları Temizliyor

Maske, ultraviyole ışınıyla havadaki partikülleri anında temizleyen bir teknolojiye sahip olmasıyla öne çıkıyor. İki adet 25.000µW/cm2 UV-C LED aydınlatma ile solunan havayı anında temizliyor. İki katmandan biri %95 oranında partikülleri temizlerken, diğeri UV-C katmanı ile oranı %99.9'a çıkarıyor. Maske, 0.1 mikron büyüklüğünde partikülleri filtreleyebiliyor. Bu oran N95 maskelerde 0.3 mikron.

6 Saate Kadar Dayanıyor!

Ultraviyole temizleme, maskenin içindeki batarya sayesinde gerçekleşiyor. Batarya, 6 saate kadar dayanıyor. Bu da maskeyi şarj etmeden 6 saate kadar kullanabileceğiniz anlamına geliyor. USB-C portunu kullanmasıyla son derece hızlı şarj olan maske, değiştirilebilir filtrelere sahip. Filtrelerin fiyatı 2 dolar; aylık değişmesi gerekiyor.

Ağustos'ta Satışta

Henüz seri üretime geçmeyen maske için belirlenen fiyat 99 dolar ve Ağustos ayından itibaren bulunabilir olacak.

Kaynak: Tamindir