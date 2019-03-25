Şimdi Barışın, Demokrasinin Diliyle Konuşacağız"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Siyasetin üslubunu değiştirme zamanı gelmiştir. Şimdi barışın diliyle, demokrasinin diliyle konuşacağız." dedi.

Temelli, partisince merkez Akdeniz ilçesinin Çilek Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partililerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerel seçimlere çok az bir zaman kaldığını hatırlatan Temelli, ilçede partilerinin adayının seçimleri kazanacağını savundu.

Temelli, siyasetin dilinin kirlendiğini öne sürerek, "Siyasetin dilini kirlettiler. Siyasette üslup diye bir şey bırakmadılar. Siyasetin dilini nefretten, düşmanlıktan kurtarma zamanı gelmiştir. Siyasetin üslubunu değiştirme zamanı gelmiştir. Şimdi barışın diliyle, demokrasinin diliyle konuşacağız." dedi.

Tüm belediye başkanlıklarını kazanacaklarını iddia eden Temelli, HDP Akdeniz Belediye Başkan Adayı Reşat Aşan için vatandaşlardan oy istedi.

Kaynak: AA