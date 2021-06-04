"Şimdi Aydın Emniyeti Düşünsün" dediler, bu sabah yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

"Şimdi Aydın Emniyeti Düşünsün" dediler, bu sabah yakalandılar

'Şimdi Aydın Emniyeti Düşünsün' dediler, bu sabah yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yasa dışı escort ve bahis siteleri aracılığıyla 64 kişiyi dolandıran ve ağlarına düşürdükleri kişilerin paralarını aldıktan sonra sosyal medya üzerinden "Şimdi Aydın Emniyeti düşünsün" diye pişkin paylaşımda bulunan dolandırıcılık şebekesi için Aydın emniyeti çok düşünmedi.

Yasa dışı escort ve bahis siteleri aracılığıyla 64 kişiyi dolandıran ve ağlarına düşürdükleri kişilerin paralarını aldıktan sonra sosyal medya üzerinden "Şimdi Aydın Emniyeti düşünsün" diye pişkin paylaşımda bulunan dolandırıcılık şebekesi için Aydın emniyeti çok düşünmedi. Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda içlerinde elebaşlarının da bulunduğu 45 şüpheli yakalanarak cevap verildi.

Aydın merkezli Muğla, Denizli, Antalya, İstanbul, Yalova ve Adana olmak üzere 7 ilde nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kadın, 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4 aylık çalışma sonucu hepsi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık ile haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik çalışma başlattı. Ekipler 4 aylık çalışmanın ardından bu sabah düğmeye bastı. Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda şebekenin tüm üyeleri kıskıvrak yakalandı. 4'ü kadın 45 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan operasyonlarda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar, tablet ele geçirildi.

"3 ilde çağrı merkezi kurmuşlar"

Dolandırıcılık şebekesinin escort, yasadışı bahis gibi internet işlemleri sonrası, telefonla ağlarına düşürdükleri kişileri Aydın, Denizli ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde olmak üzere üç çağrı merkezine yönlendirdikleri öğrenildi. Şebekenin, arayan kişilerin güvenini kazanmak için öncesinde yatırdıkları parayı iade ettikleri, esas anlaşılan tutarın şebeke hesaplarına yatırıldıktan sonra, arayan kişinin numarasını engelleyerek bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

"Şimdi Aydın emniyeti düşünsün"

Şebeke elebaşı olduğu düşünülen şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançları sosyal medya üzerinden lüks araba içerisinde sergileyip, "Şimdi Aydın emniyeti düşünsün" paylaşımı yaptıkları görüldü. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, 7 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyon ile 45 şüpheliyi yakalayıp bu paylaşıma cevap verdi. - AYDIN

'Şimdi Aydın Emniyeti Düşünsün' dediler, bu sabah yakalandılar
'Şimdi Aydın Emniyeti Düşünsün' dediler, bu sabah yakalandılar
'Şimdi Aydın Emniyeti Düşünsün' dediler, bu sabah yakalandılar
'Şimdi Aydın Emniyeti Düşünsün' dediler, bu sabah yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Hasan Polatkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Demet Özdemir Burak Özçivit
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Roland Garros Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Şimdi Aydın Emniyeti Düşünsün" dediler, bu sabah yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:09:03. #1.15#

title