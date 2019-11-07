Simcox: "Bağdadi'nin ölümü IŞİD'in zayıflatılması için fırsat"

07.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:46

Washington'daki Heritage Vakfı terörle mücadele uzmanı Robin Simcox, Ebu Bekir El-Bağdadi'nin ölümünün, terörle mücadelede atılmış önemli bir adım ve IŞİD'in zayıflatılması için önemli bir fırsat olduğu görüşünde