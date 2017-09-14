Simavlılar, Kadriye ve Ali Saruhan Kardeşlerin Konseri ile Coştu

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'ın daveti üzerine Simav Panayırı'na gelen Tavşanlılı Kadriye ve Ali Saruhan kardeşlerin halk konserine binlerce vatandaş katıldı.



Simav Belediye Başkan Vekili Ramazan Sarı, yaptığı açıklamada, "Özel bir kanalda müzik programı yapan hemşehrilerimiz Kadriye ve Ali Saruhan kardeşlere teşekkür ediyoruz. Kendilerini bu tür etkinliklerde tekrar aramızda görmek istiyoruz" dedi.



Halk konseri, Saruhan kardeşlerin oynadıkları yöresel oyunlarla sona erdi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA