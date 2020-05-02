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Simavlı 22 çiftçiye Honamlı tekesi desteği

Simavlı 22 çiftçiye Honamlı tekesi desteği
02.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:20

Kütahya'nın Simav ilçesindeki 22 çiftçiye, İl Özel İdaresi bütçesiyle hazırlanan proje kapsamında 2'şer adet olmak üzere toplam 44 adet Honamlı tekesi hibe olarak verildi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki 22 çiftçiye, İl Özel İdaresi bütçesiyle hazırlanan proje kapsamında 2'şer adet olmak üzere toplam 44 adet Honamlı tekesi hibe olarak verildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, "Kütahya İl Özel İdaresi bütçesiyle hazırladığımız proje kapsamında, ilçemizde kıl keçisi sürüsü olan çiftçilerimizden 22 kişiye 2'şer adet olmak üzere toplam 44 adet Honamlı tekesi verdik. Honamlı keçisi ikizlik oranı yüksek, verimli ve 130 kilogram ağırlığa kadar ulaşabilen bir ırk olduğu için üreticilerimiz daha fazla kazanabilecek. Hayvancılık ve tarımsal üretim bu günlerde daha da önem kazanıyor. Tarımda üreten ve çalışana destek olmaya devam ediyoruz. Bu ödeneğin çıkarılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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