Simav Organize Sera Bölgesi'nde ilk sondaj çalışması
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Simav Organize Sera Bölgesi'nde ilk sondaj çalışması

22.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:50
Simav Organize Sera Bölgesi'nde ilk sondaj çalışması

Kütahya'nın Simav ilçesindeki tarıma dayalı organize sera bölgesi için, Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan jeotermal sondaj çalışmaları, Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından yerinde incelendi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki tarıma dayalı organize sera bölgesi için, Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan jeotermal sondaj çalışmaları, Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından yerinde incelendi.

Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, tarıma dayalı Organize Sera Bölgesi'ndeki sondaj çalışmalarını incelemek üzere Simav'a gelen, Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile İl Genel Meclisi üyeleri'ne detaylı bir sunum yapıldığını belirtti.

Başkan Kulat, "2017 yılında startı verilen ve geçtiğimiz günlerde ilk sondajı yapılan organize sera bölgesi ile ilgili görüşmek üzere Çitgöl ve Naşa Belde belediye başkanlarını ziyaret ettik. Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ile birlikte proje ve ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulunduk" dedi. - KÜTAHYA

Simav Organize Sera Bölgesi'nde ilk sondaj çalışması
Simav Organize Sera Bölgesi'nde ilk sondaj çalışması
Simav Organize Sera Bölgesi'nde ilk sondaj çalışması
Simav Organize Sera Bölgesi'nde ilk sondaj çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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