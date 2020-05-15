Simav Kestanesi'ne 'Coğrafi İşaret' başvurusu Simav Kestanesi'ne 'Coğrafi İşaret' başvurusu Kütahya'nın Simav Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, Simav'ın meşhur kestanesi için 'Coğrafi İşaret' başvurusu yapıldı.

Simav Kestanesi'ne 'Coğrafi İşaret' başvurusu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, Simav'ın meşhur kestanesi için 'Coğrafi İşaret' başvurusu yapıldı.

Kestane üreticisi İsmail Aydın, Simav kestanesinin ilk korumaya alınmasının 1950 yıllarına dayandığını belirtti. Aydın, "Kestane önemli bir gelir kaynağı idi. Simav'ın Demircöy kestanesi diğer köylere göre daha lezzetlidir, çünkü bizim kestane toprağımızda kireç bulunmaz. Simav'ın kestane dağında 300 yaşında, hiç budanmamış dalları üzerinde duran kestane ağaçları var" dedi.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Aydan İzmirli, Simav kestanesinin özelliklerini belirlemek amacıyla bir araştırma yaptıklarını ifade etti. Aydan, "Değişik yörelerden, Ege bölgesinin farklı yerlerinden, Karadeniz ve Marmara bölgesinden kestane aldık, bunlar üzerinde bilimsel analizlerimizi gerçekleştirdik. Simav kestanesinin şeker oranının yüksek olduğu belirlendi. Lezzetinin farklı oluşu bu sebeptendir" diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Şaziye Tokdemir, Simav kestanesinin tarihi gelişimiyle ilgili süreçlerini, 70 yıldan bu yana değişmeyen lezzetini, ciddi bir gelir kaynağı olduğunu belirtti. Tokdemir, "Simav dağlarında halen yaşamakta olan 300 yaşındaki verimli kestane ağaçlarından ürün alındığını belirlemek amacıyla araştırmalarımız devam ediyor. Kalitesi tescillenmiş olan Simav kestanesinin coğrafi işaret alması yolunda girişimlerde bulunduk. Simav kestanesinin uzun yıllar öncesine dayanan gelişimini belirlemek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Simav'ın Demirciköy beldesinde görevli mahalle muhtarı İhsan Mutlu, Simav'ın Demirciköy kestanesinin verimli, tadı ve lezzetinin çok güzel olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Coğrafi işaret nedir?

Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır. Coğrafi işaret için müracaatların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marke Kurumu'na yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA