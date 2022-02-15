Simav'ın Hasanören köyü halkından İdlib'e yardım

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesi Hasanören köyü halkı, İdlib'teki ihtiyaç sahipleri için aralarında bin 250 TL yardım topladılar.

286 nüfuslu Hasanören Köyü halkı İdlib'teki ihtiyaç sahipleri için aralarında topladıkları bin 250 TL'yi Din Görevlisi Süleyman Özgenç aracılığı ile ilgili yerlere ulaştırılması için Simav İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır'a teslim ettiler.

Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, "Yüce Mevlamız Hasanören Köyü halkının, din görevlimizin ve tüm hayırseverlerin yardımlarını kabul eylesin. Hayırseverlerin yardımlarını ilgili yerlere ulaştırmaya, veren el ile alan el arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Siz hayırsever halkımızdan yardımları ile din kardeşlerimize destek olmak isteyenleri İlçe Müftülüğümüzle iletişime geçmeye veya İlçe Müftülüğümüze bekleriz" dedi. (MA-EFE) - KÜTAHYA

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