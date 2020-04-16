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Kütahya, Simav, Ekonomi

Simav'ın halk pazarının yeri değişti

Kütahya'nın Simav ilçesinde, halk sağlığı güvenliği açısından yetersiz kalan halk pazarı kapatılarak, Leylekkürü mevkisindeki panayır alanı, yeni pazar yeri haline dönüştürüldü.

16.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:14
Simav'ın halk pazarının yeri değişti

Kütahya'nın Simav ilçesinde, halk sağlığı güvenliği açısından yetersiz kalan halk pazarı kapatılarak, Leylekkürü mevkisindeki panayır alanı, yeni pazar yeri haline dönüştürüldü.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçede çarşamba günleri açılan halk pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kapatıldığını belirtti.

Başkan Biçer, "Geleneksel Çarşamba pazarımızın kurulduğu alan, Korona virüs ile mücadele tedbirlerinde alınan kararlar karşısında halk sağlığı ve güvenliği açısından yetersiz kaldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre bu alanın kapatılmasına karar verildi. Geleneksel pazar yerimiz, yayınlanan genelgelerdeki şartları taşımamasından dolayı, toplum sağlığını tehdit edeceğinden kapatıldı. Biz de Simav Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın ve esnafımızın mağdur olmaması için, geleneksel Simav panayırının yapıldığı alanda, geleneksel Çarşamba pazarımızın devam etmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp, gerekli önlemleri aldık. Halk pazarımızı bu alana taşıdık" dedi.

Pazar esnaflarından Şermin Şara, önceden belediye meydanında bulunan pazarın, taşındığı panayır alanının daha güzel ve Korona virüs salgınına karşı daha koruyucu olduğunu ifade etti.

Pazar müşterisi Hüseyin Kocadağ, "Böyle bir pazar yerinin sürekli burada olmasını istiyoruz. Daha temiz, daha güzel ve yağmurda korumalı olduğu için hem satıcılar hem de müşteriler için çok iyi oldu. İnşallah devamlı olur" ifadelerini kullandı.

Pazar esnafı Serel Gülmez, 3 yıldır esnaflık yapığını, çarşıda pazarcı olduğunu ifade etti. Gülmez, "Korona virüs nedeniyle panayır alanına geldik. Şu an memnunuz, böyle devam ederse daha da iyi olacak" diye konuştu.

Pazar müşterisi Rasim Erdimen, Korona virüs tedbirleri kapsamında, pazarın panayır alanına alınmasının halk sağlığı açısından çok iyi olduğunu söyledi.

Pazar esnaflarından salatalık üreticisi Ali Key, "Öncelikle Belediye Başkanı Adil Biçer'e teşekkür ediyoruz. Alanı geniş olan bir pazar yerine gelmemiz çok iyi oldu. Bu alanda sosyal mesafe kuralına uyuluyor. Kendi seralarımızda ürettiğimiz salatalık ve domatesleri satıyoruz. Yerimizden ve Belediye Başkanı'ndan memnunuz" şeklinde konuştu.

Simav Belediyesi ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin koordineli kontrolleri ve çevre temizliği ile, panayır alanında kurulan yeni halk pazarı, Simavlı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Pazara alış veriş için gelen her vatandaşa maske verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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