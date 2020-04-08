Simav'ın Çakırlar köyü karantinaya alındı Simav'ın Çakırlar köyü karantinaya alındı Uşak Organize Sanayi Bölgesindeki çalışan işçilerden birinin testi pozitif çıkınca denetim başladı Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 600 kişinin yaşadığı Çakırlar köyünün karantina altına alındığı bildirildi.

Simav'ın Çakırlar köyü karantinaya alındı

Uşak Organize Sanayi Bölgesindeki çalışan işçilerden birinin testi pozitif çıkınca denetim başladı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 600 kişinin yaşadığı Çakırlar köyünün karantina altına alındığı bildirildi.

hanelik Çakırlar köyünden yaklaşık 100 kişinin Uşak Organize Sanayi Bölgesindeki çeşitli fabrika ve tekstilde çalıştığı öğrenildi. Çakırlar Köyü Muhtarı Bayram Karaduman, her gün düzenli olarak servislerle Uşak iline yaklaşık 100 vatandaşın çalışmak üzere gidiş geliş yaptığını ifade etti. Karaduman "Dünyada ve ülkemizde baş gösteren Korona virüs (Covid-19) vakası nedeniyle, köyümüzde de tedbir amaçlı olarak karantina başlatıldı. Uşak Organize Sanayi Sitesindeki çalışan gençlerimizden i 11 gün önce öksürük belirdi. 112 Acil Yardım Ekiplerini arayıp tedavi altına aldırdık. 36 yaşındaki C.K. isimli vatandaşın test sonuçları iki defa negatif çıkmasına rağmen, bugün pozitif olarak tespit edildi. Köyümüz karantinaya alındı. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Çakırlar köyünde yaklaşık 400 vatandaşın ateş ölçümlerinin yapıldığı ve evden çıkmamaları için uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: İHA