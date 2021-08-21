Simav ilçesinde Turizm ve Ticaret Panayırı başladı
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Simav ilçesinde Turizm ve Ticaret Panayırı başladı

Simav ilçesinde Turizm ve Ticaret Panayırı başladı
Anadolu Ajansı / Kamil Çertik - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl 88'incisi düzenlenen Turizm ve Ticaret Panayırı başladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl 88'incisi düzenlenen Turizm ve Ticaret Panayırı başladı.

Simav İlçe Belediye Başkanı Adil Biçer, Leylekkürü mevkiindeki panayırın açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle panayırın geçen yıl gerçekleştirilemediğini söyledi.

Panayırın ilçenin sosyal ve ticari hayatına katkı sağladığını belirten Biçer, "Panayır ilçemizdeki sosyal yaşama büyük hareketlilik sağlıyor. Panayır döneminde birçok kişi ilçemizi ziyaret ediyor. Yaşanan hareketliliğin panayırdaki esnafımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerinin de düzenleneceği panayır, 29 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Simav ilçesinde Turizm ve Ticaret Panayırı başladı
Simav ilçesinde Turizm ve Ticaret Panayırı başladı
Simav ilçesinde Turizm ve Ticaret Panayırı başladı
Simav ilçesinde Turizm ve Ticaret Panayırı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Çertik

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