Simav depreminin yıl dönümü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs 2011 tarihinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin 10'uncu yıl dönümü sebebiyle vatandaşlar yaşadıkları zorlukları hatırlayıp, depreme hazırlıklı olmanın önemini vurgulandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs 2011 tarihinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin 10'uncu yıl dönümü sebebiyle vatandaşlar yaşadıkları zorlukları hatırlayıp, depreme hazırlıklı olmanın önemini vurgulandı.

Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Kandilli Rasathanesi'nin merkez üssünü Simav olarak açıkladığı 5.9 şiddetindeki depremin, İstanbul, Ankara Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Yalova, Afyonkarahisar, Eskişehir, İzmir Manisa ve Edirne'de de hissedildiğini hatırlattı. Başkan Kulat, " 19 Mayıs 2011 tarihinde Simav'da yaşanan deprem afetinin 10'uncu yıldönümünde, başta ilçemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm Alem-i İslam'da bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni ediyor, depremin ilk anından itibaren tüm kurumları ile Simav'ı ve Simavlıları yalnız bırakmayan, şehrimizin yeniden imarını sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet erkanına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı