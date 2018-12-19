Simav'dan Yemen'e 47 Bin Lira Para Yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyası kapsamında Kütahya'nın Simav ilçesindeki camilerden 47 bin lira para yardımı toplandığı bildirildi.

Simav Müftüsü Muhammed Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'deki bu insanlık dramına duyarsız ve sessiz kalmamak için Türkiye genelinde olduğu gibi Simav'da da geçen hafta cuma namazından sonra bütün camilerde yardım toplandığını söyledi.

İlçe halkının Yemen konusunda duyarlı davrandığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Hem kavli, hem de fiili dualarımızla bu kardeşlerimizin daha çok yanında olalım. Daha çok onlara dualarımızda yer ayıralım ve daha çok destek verelim. Simavlılar gerek camilerimizde, gerekse de bizzat Müftülüğümüze gelerek kampanyaya destek oldular. Toplamda 47 bin lira para toplandı. Bu kampanyada Simav halkının ne kadar fedakar olduğunu gördük."

Aydın, yardım kampanyasına destek olmak isteyenlerin 5601'e kısa mesaj göndererek, 10 lira karşılığında destek olabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA