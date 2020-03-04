Simav'da zeytin tezgahında uyuşturucu satan şüpheli yakalandı
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Simav'da zeytin tezgahında uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde semt pazarındaki zeytin tezgahında uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

04.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:07
Simav'da zeytin tezgahında uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

'nın ilçesinde semt pazarındaki zeytin tezgahında uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Simav Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y'nin Manisa'nın Akhisar ilçesinden getirdiği uyuşturucuyu pazarda açtığı tezgahta satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelinin üst aramasında ve zeytin kutularının arasında yaptıkları aramalarda yaklaşık 100 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 12 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

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