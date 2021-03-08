Simav'da yol düzenlemeleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Simav'da yol düzenlemeleri

08.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:33
Simav'da yol düzenlemeleri

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yapılması planlanan yol düzenleme çalışmaları için, Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğü'ne taleplerin iletildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yapılması planlanan yol düzenleme çalışmaları için, Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğü'ne taleplerin iletildiği bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan yol düzenleme çalışmaları için proje hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. Başkan Biçer, "Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel'i ziyaret ederek, sanayi çarşısı ile Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi arasında yapılacak olan alt geçit, 101 evler mahallesi üst geçit, Eynal Kaplıcaları kavşağı yapımı, Yeşilköy kavşağı peyzaj düzenlemesi, Muradınlar Mahallesi-Üniversite-TOKİ yollarının yapımı ve Dağardı yolunun yapımı ile ilgili taleplerimizi ilettik. İlçemiz adına olumlu bir görüşme oldu" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Ali Şansalan Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Simav'da yol düzenlemeleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 10:35:41. #1.15#
title