Simav'da uyuşturucuya 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Simav'da uyuşturucuya 2 tutuklama

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde durdurulup kontrol edilen bir otomobilde 686 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Simav'da uyuşturucuya 2 tutuklama
13.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:47

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde durdurulup kontrol edilen bir otomobilde 686 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Simav'da polis ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu sattığını öğrendi. Simav-İzmir karayolu üzerindeki Beyce kavşağındaki denetim noktası oluşturan polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Aracı arayan ekipler, 686 gram esrar ele geçirdi. Araçtaki S.T. (24), Ş.T. (18) ve A.D. (19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar ise tutuklandı


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Haber
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Bilim Kurulu Üyesi, 'Sıcaklar virüsü engellemiyor' deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi
Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Gülben Ergen Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Ankara Twitter Instagram Kayserispor
Şu an buradasınız: Simav'da uyuşturucuya 2 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 13:58:44. #1.14#
title