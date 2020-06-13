Simav'da uyuşturucuya 2 tutuklama KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde durdurulup kontrol edilen bir otomobilde 686 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde durdurulup kontrol edilen bir otomobilde 686 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Simav'da polis ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu sattığını öğrendi. Simav-İzmir karayolu üzerindeki Beyce kavşağındaki denetim noktası oluşturan polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Aracı arayan ekipler, 686 gram esrar ele geçirdi. Araçtaki S.T. (24), Ş.T. (18) ve A.D. (19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar ise tutuklandı

Kaynak: DHA