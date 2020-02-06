Simav'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
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Simav'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Kütahya'da Simav ilçesinde uyuşturucu hap sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

06.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:54
Simav'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

'da ilçesinde uyuşturucu hap sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, İzmir'den getirdiği uyuşturucu hapları ilçede bazı gençlere sattığı belirlenen N.K'yi takibe aldı.

Şüphelinin Yeşilova Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada satışa hazır 108 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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