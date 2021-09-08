Simav'da uyuşturucu operasyonu
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Simav'da uyuşturucu operasyonu

Simav'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Simav ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ayrı operasyon yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ayrı operasyon yapıldı.

Alınan bilgiye göre, operasyonlarda 576 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 253 kök kenevir, 24 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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