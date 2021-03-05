Simav'da uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Simav'da uyuşturucu operasyonu

05.03.2021 22:58 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:02
Simav'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Simav–Bursa karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu girişinde bir araç uyuşturucu şüphesiyle Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan T.A. isimli şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın itirafı üzerine, ilçe merkezindeki bir evde yapılan aramada 15 gram esrar, 2 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet bong içme aparatı ele geçirildi. Araçta yakalanan şüpheli T.A. ile evinde uyuşturucu çıkan M.Y'nin çıkarıldığı mahkemede ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Cahit Özkan Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Cansu Dere Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Mustafa Er Caner Erkin Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Simav'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 23:03:34. #1.16#
title