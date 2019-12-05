Simav'da uyuşturucu operasyonu
Kütahya'nın Simav ilçesinde "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şaphane ilçesinde ikamet eden S.A.'nın, (47) tarlasında yetiştirdiği Hint kenevirini satmak için Simav'a getireceği bilgisi üzerine hareket geçti.
Şüpheliye operasyon düzenleyen ekipler, şahsın üzerinde bir miktar esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin Şaphane ilçesindeki tarlasında ise satışı hazır 1 kilogram 665 gram esrar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.