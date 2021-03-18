Simav'da Ukraynalı gelin Müslüman olup "Ayla" adını aldı
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Simav'da Ukraynalı gelin Müslüman olup "Ayla" adını aldı

18.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:18
Simav'da Ukraynalı gelin Müslüman olup

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Mehmet Bodur (42) ile 3 yıl önce tanışarak evlenen Ukrayna uyruklu Natalia Tereshchenko (36) için ihtida töreni yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Mehmet Bodur (42) ile 3 yıl önce tanışarak evlenen Ukrayna uyruklu Natalia Tereshchenko (36) için ihtida töreni yapıldı.

İlçe Müftüsü Muhammed Aydın rehberliğinde yapılan törende Tereshchenko, şahitlerin huzurunda Kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Ayla" adını aldı.

Müslümanlığı seçmekten mutlu olduğunu belirten Tereshchenko, "Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, araştırdıktan sonra kendi isteğimle İslam dinini seçtim. Türkiye'de yaşamaya başladıktan sonra İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu daha iyi hissettim." dedi.

Tören sonunda Aydın, Tereshchenko'ya ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve çeşitli kitaplar hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Çertik

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