Simav'da şüpheli ölüm - Haberler

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Simav'da şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Simav'da şüpheli ölüm

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir şahsın ölümü şüpheli bulundu.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde bir şahsın ölümü şüpheli bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde 46 yaşındaki S.Y. isimli kişi, evinde ölü olarak bulundu.

Yapılan ilk incelemede şahsın cesedinde yaralanmadan kaynaklı herhangi bir bulgu tespit edildiği belirtildi.

Nöbetçi Savcının talimatı doğrultusunda S.Y.'nin ölümüyle alakalı tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya, Fatih, 3. Sayfa, Haberler

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