Simav'da 'Şair ve Yazarlar' Buluşması

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Temsilcisi olarak görevlendirilen eğitimci yazar Yaşar Bozyiğit ve Simavlı yazarlar bir araya geldi. Türkiye Yazarlar Birliği Simav Temsilciliği'nin açılışına, esnaf ve yazar Necdet Öztaş, eğitimci yazarlar Cihat Pala, Yunus Çetkin, Hidayet Gürakan, sağlıkçı şair ve yazar Hüseyin Ağlamış, şair ve yazar Mehmet Büyükyıldırım, Engelli yazarlar Ayşen Şengül, Canan Yıldırım Ceylan ve TYB Simav Temsilcisi eğitimci yazar Yaşar Bozyiğit katıldı.

TYB Yönetim Kurulu'nun 13 Ocak 2018 tarih ve 3 sayılı kararıyla, Simav Temsilciliği'ne görevlendirilen Yaşar Bozyiğit, temsilcilik bürosunu yazarların katılımıyla açtıklarını ifade etti. Bozyiğit, "Türkiye Yazarlar Birliği'nin Simav temsilciliğini açmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Simav'ın değerli şairleri, yazarları burada bulunuyorlar, gayemiz Simav'daki şair, yazar, sanatkar arkadaşlarımız arasında birlik ve beraberliği temin etmektir. Yayınlayacağımız eserlerde bir ve beraber olmayı amaçlamaktır. Simav kültürünü toplamak, derlemek ve bunu gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Simavlı şairlerden, Necdet Öztaş, Ayşen Şengül, Canan Yıldırım Ceylan, Hüseyin Ağlamış ve Yunus Çetkin'in şiir sunumlarının ardından bir konuşma yapan eğitimci yazar Cihat Pala, "Türkiye çapında bir örgütlenme, bunun Simav'da bir şube'sinin açılması elbette Simav'daki sanat severlerin, yazarların, şairlerin ve Simav'daki yapılacak araştırmaların önemli bir etkisi olacak, inşallah bundan sonra Simav kültürüne Yazarlar Birliği'nin katkısını göreceğiz. Ben bu temennilerle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bozyiğit, temsilcilik bürosunu açtıklarını, şair, romancı, hikayeci, nahhat, ressam gibi sanatkarları bir çatı altında toplamayı amaçladıklarını ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA