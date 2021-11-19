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Simav'da radarlı trafik kontrolü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Simav'da radarlı trafik kontrolü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kazaların sıkça yaşandığı ve sürücülerin hız yaptığı bölgelerde radarlı trafik kontrolü uygulaması başlatıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, kazaların sıkça yaşandığı ve sürücülerin hız yaptığı bölgelerde radarlı trafik kontrolü uygulaması başlatıldı.

Simav Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından, ilçe merkezi yerleşim yeri içinde hız sınırını aşan araçlara toplam bin 339 TL trafik cezası uygulandığı belirtildi.

Simav Emniyet Müdürü Mehmet Ali Göncü, amaçlarının şehir içi trafiğini düzenlemek, ilçe girişindeki yollarda sürücülerin hız kurallarına uymasını sağlamak ve kazaların mümkün olduğunca önüne geçebilmek olduğunu belirtti. Göncü " İlçemizde son günlerde yaşanan ölümlü trafik kazalarından sonra, sürücülere daha dikkatli araç kullanmaları gerektiğini tavsiye ediyoruz. Bu sebeple, ilçemizdeki kazaların sıkça yaşandığı ve sürücülerin hız yaptığı bölgelerde radarlı trafik kontrolü uygulaması devam edecek" dedi. - KÜTAHYA

Simav'da radarlı trafik kontrolü

Simav'da radarlı trafik kontrolü

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