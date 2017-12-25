Simav'da Maket Yarışması

Simav ilçesinde, belediye ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle "Kültürel Dönüşüm" konulu maket yarışması düzenlendi.



DPÜ Simav Meslek Yüksek Okulu İç Tasarım Bölümü'nden 68 öğrencinin 35 eserle katıldığı maket yarışmasının ödül töreni okulun konferans salonunda düzenlendi.



DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, törende yaptığı konuşmada, Simav'ın Kütahya'nın önemli ilçelerinden olduğunu söyledi.



Üniversite olarak Simav'a her zaman katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Gören, şöyle konuştu:



"İlçemizde DPÜ olarak yeni bölümler açmayı planlıyoruz. Bu sayede öğrenci sayımızda akademik personel sayımızda artmış olacak. Belediye ve üniversite işbirliğiyle düzenlenen 'Kültürel Dönüşüm' konulu maket yarışmasına okulumuzun öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden güzel maketler yaparak yeteneklerini gösterdiler. Öğrencilerimizi ben buradan tebrik ediyorum."



Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan da belediye olarak öğrencilere ellerinden gelen tüm desteği sundukları ve öğrencileri ilçenin birer turizm elçisi olarak gördüklerini dile getirdi.



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.



Yarışmada, "Osmanbey Kent Müzesi" maketiyle Esra Kolay birinci oldu.