Simav'da kumar operasyonu
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Simav'da kumar operasyonu

Simav'da kumar operasyonu
07.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:35

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir evde kumar oynatıldığı yönünde alınan ihbarı değerlendiren Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 5 kişiyi kumar oynarken tespit ederek, 290 TL paraya el koyduğu bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir evde kumar oynatıldığı yönünde alınan ihbarı değerlendiren Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 5 kişiyi kumar oynarken tespit ederek, 290 TL paraya el koyduğu bildirildi. Sosyal mesafeyi ihlal eden şahıslara idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı yönünde yapılan çalışmalar sonucunda ikamette yapılan aramada, ikamet sahibi M.E.S. (55) ile birlikte H.E. (65), A.T. (45), R.B (43), H.E. (43) şahısların masa etrafında okey taşları ile kumar oynadıkları tespit edilmiş, masa üzerindeki 290 TL paraya el konuldu. Şahıslara Kabahatler Kanununun 34'üncü maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı. Ayrıca sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Covid 19 tedbirleri kapsamında şahıslara 3 bin 150 TL'den toplam 15 bin 750 TL cezai işlem uygulanmak üzere tanzim edilen tutanağın kaymakamlık makamına gönderildiği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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