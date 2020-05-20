Simav'da korkutan yangın
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Simav'da korkutan yangın

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir alışveriş merkezinin üst katında başlayan yangın, Simav Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre beldelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Simav'da korkutan yangın
20.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:29

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir alışveriş merkezinin üst katında başlayan yangın, Simav Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre beldelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, henüz sebebi belirlenmeyen ve can kaybının yaşanmadığı maddi hasarlı yangın, ilçe merkezindeki 4 Eylül mahallesi Tevfik Fikret caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi ve ekmek fabrikası arasındaki çatıda meydana geldi.

Yangın alanı ile birleşik binada evi bulunan Adnan Çetinkaya, yangının başlamasından sonra gelen itfaiye ekiplerinin, yangın anında yetersiz olduğunu ve ikinci ekibin de 25 dakika sonra ulaşabildiğini ifade etti.

Çevre işyeri ve ev sahiplerine korkulu anlara yaşatan yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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