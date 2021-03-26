Simav'da kestane bahçeleri kuruluyor
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Simav'da kestane bahçeleri kuruluyor

Demirören Haber Ajansı / Mehmet YENEN - Haberler | Güncel
Simav'da kestane bahçeleri kuruluyor

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde doğal ortamda yetişen kestane ağaçları için özel üretim bahçeleri kuruldu.

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KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde doğal ortamda yetişen kestane ağaçları için özel üretim bahçeleri kuruldu. 4 köyde toplam 130 dekarlık alana 1300 kestane fidanı dikildi. Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, 2 bin 500 çiftçi ailesinin kestane sayesinde gelirinin artacağını söyledi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen 'Kestane Bahçesi Projesi' kapsamında Yeniköy, Demirciköy, Öreğler ve Ahmetli köylerinde 130 dekarlık alanda dal ve kök kanserine dayanıklı kestane bahçesi oluşturuldu. 'Mango' ve 'Maraval' türünde 2 farklı 1300 kestane fidanı 4 köye ücretsiz dağıtıldı.

'2 BİN 500 ÇİFTÇİ AİLESİNİN GELİRİ'Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir köylüye dağıtılan fidanların uzmanların denetiminde tarlalara dikildiğini, bakım ve kontrollerinin de kendileri tarafından titizlikle takip edileceğini bildirdi. Tokdemir, "Kestane bölgede yaklaşık 2 bin 500 dolayındaki çiftçi ailesinin geçimi. Kestanelerde genellikle dal ve kök kanseri yüzünden verim kalitesi düşmekteydi. Kestaneciliği devam ettirmek ve çiftçinin gelirini artırmak için böyle bir proje geliştirdik. Bakanlığımız ve İl Özel İdaremiz projeye destek verdi. Kestane bahçesi kurulmasına yönelik çalışmalarımız her geçen yıl artacak. Çiftçimiz ormanda değil, kendi tarlasında, ovasında kestanesini yetiştirecek. Üreticinin geliri artacak" diye konuştu.'AVRUPA'YA KESTANE İHRAÇ EDİYORUZ'

Simav'da 150 bin civarında kestane ağacı bulunduğunu, yılda 2 bin ton civarında elde edilen ürünün Avrupa'ya ihraç edildiğini anlatan Tokdemir, "Ülke ekonomisine 40 milyon liralık döviz kazandırıyor. Simav'da bugüne değin kestane, ormanda kendiliğinden yetişen ağaçlardan elde ediliyordu. Bölgeye özgü lezzeti, iriliği ve aromasıyla bilinen ağaçlardan 2 bin dolayında aile yararlanıyor. Yeni oluşturulan kestane bahçelerinde dikilen fidanlar ise 3 ya da 4 yıl sonra meyve vermeye başlayacak" dedi.  


Simav'da kestane bahçeleri kuruluyor
Simav'da kestane bahçeleri kuruluyor
Simav'da kestane bahçeleri kuruluyor
Simav'da kestane bahçeleri kuruluyor
Simav'da kestane bahçeleri kuruluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YENEN

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