Simav'da kentsel dönüşüm hazırlığı
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Simav'da kentsel dönüşüm hazırlığı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yaklaşık 50 dekarlık bir alanda uygulanması düşünülen kentsel dönüşüm planı için hazırlanan dosyanın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sunulduğu bildirildi.

Simav'da kentsel dönüşüm hazırlığı
17.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:24

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yaklaşık 50 dekarlık bir alanda uygulanması düşünülen kentsel dönüşüm planı için hazırlanan dosyanın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sunulduğu bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, deprem riski taşıyan, kullanım ömrünü tamamlamış ve yaşamsal zorlukların bulunduğu alanlar için inceleme çalışmaları başlattıklarını, Kışla caddesinde ise cephe sağlıklaştırması yapılacağını ifade etti. Başkan Biçer " Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hamza Dağ ile birlikte ziyaret ettik. Kentsel dönüşüm projemiz ile Leylekkürü Millet Bahçesi ve yeni oto sanayi sitesi için hazırladığımız projeleri sunduk. Bakan Kurum'a, projelerimize verdiği desteklerinden dolayı Simav ilçesi adına teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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