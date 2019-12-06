Simav'da kaçak içki operasyonu
Kütahya'nın Simav ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 66 şişe kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 66 şişe kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Simav Jandarma Komutanlığı ekipleri Karakür Mahallesi'nde Mustafa D.'ye ait eve 5 Aralık günü operasyon düzenledi. Operasyonda, satılmak üzere il dışından getirildiği belirlenen çeşitli markalarda 66 şişe kaçak içki ele geçirildi.Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA