Simav'da kaçak içki operasyonu

06.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:11

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 66 şişe kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Simav Jandarma Komutanlığı ekipleri Karakür Mahallesi'nde Mustafa D.'ye ait eve 5 Aralık günü operasyon düzenledi. Operasyonda, satılmak üzere il dışından getirildiği belirlenen çeşitli markalarda 66 şişe kaçak içki ele geçirildi.Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA