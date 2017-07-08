Simav'da Jeotermal Enerji Boruları Kontrol Ediliyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, jeotermal enerji sisteminin sıcak su aktarım boruları için ihale yapılarak, 493 bin 901 TL tutarında paket çelik boru ve ekipmanları satın alındı. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilçe merkezinde kullanılacak boru ve ekipmanlar ile gerekli tüm malzemelerin satın alındığını belirtti Özkan,"15 haziran tarihinde yapılan sözleşme ile, Muradınlar mahallesinin bir bölümü, Yeşilova mahallesinin yarım kalan kısmı, Değirmenciler ve Hisarardı mahallesinin hat değişimi için gerekli olan paket çelik boruları ve ekipmanlarını 493 bin 901 TL karşılığında satın aldık. Boruların teslimatları başladı. Simav'a hayırlı olsun"dedi.



Simav'da jeotermal enerji ile ısıtma sistemi, 1985 yılında Eynal kaplıcalarındaki otel ve motellerde Türkiye de ilk defa jeotermal enerji ile ısınma sağlanarak başlamıştı. jeotermal enerji ile merkezi ısıtma sisteminin fizilibite raporu çalışmaları 1989'da, kuyu üretim ve kabuklaşma, korozyon test ve projeleri 1991' de tamamlanmış, 1992 yılında da sistem başarı ile işletmeye alınmıştı. (MEİ–EFE) - KÜTAHYA