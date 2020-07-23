Simav'da hurda hırsızlığı operasyonu: 5 gözaltı
Kütahya'nın Simav ilçesinde eski hastane binasından hurda malzemelerin çalınmasına ilişkin 5 zanlı yakalandı.
23.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:31
Kütahya'nın Simav ilçesinde eski hastane binasından hurda malzemelerin çalınmasına ilişkin 5 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dört Eylül Mahallesi'ndeki binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Binanın içinde yakalanan B.Ö. (14), T.A. (19) ve S.A'nın (17) yanı sıra çalıntı malzemeleri satın aldığı iddia edilen T.D. (20) ve Z.D. (49) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA