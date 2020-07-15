Simav'da hububat hasadı başladı Kütahya'nın Simav ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöver kontrollerinin de yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöver kontrollerinin de yapıldığı bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, 2020 yılı itibariyle biçerdöverle ilk hasadın Hacıhüseyinefendi köyünden başladığını belirtti. Tokdemir, "İlçemizde 150 bin dekarlık alanda, buğday ve arpa başta olmak üzere hububat ekimi yapılmaktadır. Hububat ekimi çiftçilerimize önemli bir ekonomik girdi sağladığından dolayı, biçerdöver ile yapılan hasadın kontrollerini 8 ziraatçı personelimiz tarafından gerçekleştiriyoruz. İlk çalışma Hacıhüseyinefendi köyünden başladı. Biçerdöverlerde, operatör kullanıcı belgesi, plaka ve ruhsat ile yangın tüpü kontrollerinin yanı sıra, dane kaybının yüzde 2'nin altında olması ve yüksekten biçilmemesine de dikkat ediliyor. Üreticilerin haklarını korumak ve zarara uğramalarını önlemek amacıyla, destek çalışmalarınız devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, çiftçilerimize maske, sosyal mesafe ve temizlik hususlarında uyarılarda bulunuyoruz. 2020 yılında ilçemizdeki hububat verimiyle rekoltenin geçen yıla göre daha iyi olmasını bekliyoruz. Fatura karşılığı satılan her bir kilogram buğday ve arpa için, devlet tarafından 25 kuruş destek verilecek. Dekar başına ödenen mazot ve gübre desteğine ilave olarak ödenen bu prim 2020 yılında 5 kat arttı" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA