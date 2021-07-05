Simav'da hırsızlık operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şüphe üzerine takibe alınan 2 kadın, hırsızlık sonucu çaldıkları para ve altınlarla kıskıvrak yakalandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şüphe üzerine takibe alınan 2 kadın, hırsızlık sonucu çaldıkları para ve altınlarla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip tarafından sanayi sitesindeki devriye görevi sırasında durumundan şüphelenilen S.C. ve M.U. isimli kadınların çok sayıda hırsızlık suçundan arandığı belirlenerek, bir çorap içinde 4 çeyrek altın ve 1 altın yüzük ele geçirilirken, yapılan üst aramasında ise, 1 yarım altın ve 2 bin 500 TL para bulundu.

Devam eden araştırma sonunda çalıntı eşyaların sahibi vatandaş tespit edilerek, şikayeti üzerine tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı