21.09.2019 01:01

Simav'da 'Engelsiz' piknik

Müftülüğün organizasyonu ile 120 engelli Gölcük Yaylası'nda buluştu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, müftülük tarafından Gölcük Yaylası'nda düzenlenen piknikte 120 engelli vatandaş, birlikte olmanın sevincini yaşadı.

Etkinliğe Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan, davetliler ve 120 engelli vatandaş aileleriyle birlikte katıldı.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, "Bugün 120 engelli ailemizle beraber Gölcük Yaylası'ndayız. Simav Müftülüğü olarak engelliler derneği üyeleriyle bir araya geldik. Burada kardeşlerimizle hem hasbıhal edeceğiz, muhabbet ederek çok güzel bir gün geçireceğiz. Onlar bize Rabbimizin bir emanetidir, sahip çıkmamız lazım. Çok güzel ortamlarda bir araya gelerek, onlarla güzellikleri beraber yaşayıp, hem de ailelerinin kendilerin yanında olduğumuzu hissettirmek için, İlçe Kaymakamlığı'nın öcülüğünde bir program düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Engelli öğrenci Nazlı Can'ın duasıyla başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan, "Derneğimiz, Müftülük, Kaymakamlık ve Simav Belediyesi işbirliğiyle, 120 engelli ailesiyle Gölcük yaylasında piknikte buluştuk.Verildiğinde her şeyi yapabileceğimize inanıyorum. Bize üzüm vermeyin, bağ verin biz işleyelim" şeklinde konuştu.

Piknik etkinliğinde, katılımcılara müftülük tarafından yemek ikramı edildi, topla olarak dua edildi.

26 yaşındaki doğuştan engelli Nagehan Demiralay, mutlu olduklarını ifade etti. Demiralay, "Burada çok güzel eğlendik, biz mutlulukta engel tanımıyoruz" diye konuştu.

Malulen emekli olan öğretmen Mehmet Kaçar, "Simav'daki engel tanımayan arkadaşlarımla, Müftülüğün Gölcük yaylasında organize etmiş olduğu pikniğe geldik. Bizler küçük şeylerden mutlu olmayı biliyoruz, yaşama sevincimiz var, birlikte mutluyuz. Biz kendi topluluğumuzla mutlulukta hiçbir zaman engel tanımıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA