Simav'da bir belde karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Simav'da bir belde karantinaya alındı

17.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:51
Simav'da bir belde karantinaya alındı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesi,  koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 

Simav Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama ile Naşa beldesinde, vakaların artması ve bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uygulanacak olan karantinada, beldedeki kahvehane, bakkal, tekstil atölyesi, okul, cami ve özel sektör işletmelerinin 14 gün süreyle kapalı olacağı ifade edildi. Naşa beldesine bağlı Hamzabey ile Kabaarmut mahallelerinin karantina kararından muaf tutulduğu kaydedilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari yaptırım cezası uygulanacağı belirtildiKarantina süresinde vatandaşların tüm gereksinimleri belediye ve mahalle muhtarlıkları tarafından karşılanacak.


- Simav
Simav'da bir belde karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YENEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Bülent Turan İlham Aliyev Engin Yıldırım Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Hazal Kaya Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Şenol Güneş Sergen Yalçın Garry Rodrigues Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Füze S 400 Ak Parti Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Simav'da bir belde karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 13:53:42. #1.14#
title