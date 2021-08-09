Simav'da beton yol çalışması
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Simav'da beton yol çalışması

Simav'da beton yol çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yavu, Ortaca ve Çamlık köyleri için, 2021 yılı yol yatırım programına alınan 7 kilometrelik beton yol yapım çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yavu, Ortaca ve Çamlık köyleri için, 2021 yılı yol yatırım programına alınan 7 kilometrelik beton yol yapım çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, beton yol çalışmalarını İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte yerinde incelediklerini belirtti. Başkan Kulat " Kütahya İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılı yol yatırım programında olan Yavu, Ortaca ve Çamlık köylerinin 7 kilometrelik beton yol çalışması başladı. Hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Simav'da beton yol çalışması
Simav'da beton yol çalışması
Simav'da beton yol çalışması
Simav'da beton yol çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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